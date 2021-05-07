Главные новости дня: 6 мая

Теги вильярреалманчестер юнайтедшахтер донецкэден азарсердар азмунзинедин зидан

Главные новости дня: 6 маяФото: twitter.com/villarrealcf

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 мая.

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы".

"Вильярреал" выстоял перед "Арсеналом" и вышел в финал Лиги Европы.

"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

"Реал" выставит Эдена Азара на трансфер.

"Спартак" отказался от кандидатур двух именитых тренеров.

ПСЖ уверен в переходе Лионеля Месси.

Зинедин Зидан может уйти из "Реала".

Маурицио Сарри может стать тренером "Милана".

"Рома" и "Аталанта" хотят подписать Сердара Азмуна.

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"Спартак" отказался от кандидатур двух именитых тренеров

"Спартак" отказался от кандидатур двух именитых тренеров

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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