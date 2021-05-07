Главные новости дня: 6 мая

Фото: twitter.com/villarrealcf

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 мая.

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы".

"Вильярреал" выстоял перед "Арсеналом" и вышел в финал Лиги Европы.

"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

"Реал" выставит Эдена Азара на трансфер.

"Спартак" отказался от кандидатур двух именитых тренеров.

ПСЖ уверен в переходе Лионеля Месси.

Зинедин Зидан может уйти из "Реала".

Маурицио Сарри может стать тренером "Милана".

"Рома" и "Аталанта" хотят подписать Сердара Азмуна.

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