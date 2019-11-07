Главные новости дня: 6 ноября

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Главные новости дня: 6 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов.

"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге".

"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром.

"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов вы можете ознакомиться по ссылке.

ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова.

Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита".

"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонду.

"Бавария" определилась с форматом предложения Арсену Венгеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября

Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
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