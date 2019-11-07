Главные новости дня: 6 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов.

"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге".

"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром.

"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов вы можете ознакомиться по ссылке.

ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова.

Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита".

"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонду.

"Бавария" определилась с форматом предложения Арсену Венгеру.

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