Главные новости дня: 6 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов.
"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге".
"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром.
"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.
Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов вы можете ознакомиться по ссылке.
ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова.
Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита".
"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонду.
"Бавария" определилась с форматом предложения Арсену Венгеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром
-
"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге"
-
"Ювентус" пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" предложил "Астон Вилле" провести матч Кубка английской лиги в Катаре
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 ноября
-
Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября
-
2
Клаудио Борги назвал имя тренера, который сменит Вальверде в "Барселоне" в декабре
-
Семин высказался об ошибке Гильерме
-
Дубль Сон Хын Мина помог "Тоттенхэму" разгромить "Црвену Звезду", "Байер" переиграл "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром
-
2
"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге"
-
Нападающий "Реала" Родриго вошел в историю Лиги Чемпионов
-
Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Локомотивом"
-
2
Эмери - Моуринью: "Я тут тренер!"
-
2
Роналду не пожал руку Сарри после замены
-
Семин прокомментировал поражение от "Ювентуса"
-
Левандовски на данный момент является лучшим бомбардиром в 2019 году в топ-5 чемпионатах
-
"Ювентус" пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов
-
2
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов
-
2
Линекер: "Роналду, возможно, будет недоволен Рэмзи… или же Великий добьется, что гол перепишут на него?"
-
Моуринью определился со своим следующим клубом
-
Левандовски покинет "Баварию" летом, клуб уже нашел ему замену
-
"Ливерпуль" предложил "Астон Вилле" провести матч Кубка английской лиги в Катаре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5