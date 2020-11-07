Главные новости дня: 6 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 ноября.

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Сочи" упустил победу над "Уфой".

"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ.

РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром".

Избитый Романом Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке.

Арбитра Михаила Вилкова отстранят от работы в РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру.

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