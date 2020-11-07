Главные новости дня: 6 ноября

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Главные новости дня: 6 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 ноября.

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Сочи" упустил победу над "Уфой".

"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ.

РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром".

Избитый Романом Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке.

Арбитра Михаила Вилкова отстранят от работы в РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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