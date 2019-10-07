Главные новости дня: 6 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 октября.

В чемпионате России состоялись матчи 12-го тура, в которых приняли участие лидеры турнира.

Действующий чемпион страны "Зенит" обыграл "Урал" в гостевом поединке.

Вице-чемпион "Локомотив" дома победил "Арсенал" из Тулы.

Лидировавший после 11 тура ЦСКА неожиданно уступил "Ростову".

"Краснодар" победил "Спартак". У "красно-белых" продолжается ужасная серия, клуб проиграл 5 матчей подряд в РПЛ.

В чемпионате Италии состоялся матч лидеров. "Ювентус" обыграл "Интер" и вышел на 1-е место.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" сенсационно уступил "Вулверхэмптону" и все дальше отстает от лидирующего "Ливерпуля". Очередные победы одержали "Арсенал" и "Челси".

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Севилью". Луис Суарес забил супергол, а также впервые в сезоне отличился Лионель Месси.

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