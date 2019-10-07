Главные новости дня: 6 октября

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Главные новости дня: 6 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 октября.

В чемпионате России состоялись матчи 12-го тура, в которых приняли участие лидеры турнира.

Действующий чемпион страны "Зенит" обыграл "Урал" в гостевом поединке. 

Вице-чемпион "Локомотив" дома победил "Арсенал" из Тулы.

Лидировавший после 11 тура ЦСКА неожиданно уступил "Ростову".

"Краснодар" победил "Спартак". У "красно-белых" продолжается ужасная серия, клуб проиграл 5 матчей подряд в РПЛ.

В чемпионате Италии состоялся матч лидеров. "Ювентус" обыграл "Интер" и вышел на 1-е место.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" сенсационно уступил "Вулверхэмптону" и все дальше отстает от лидирующего "Ливерпуля". Очередные победы одержали "Арсенал" и "Челси".

В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Севилью". Луис Суарес забил супергол, а также впервые в сезоне отличился Лионель Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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