Главные новости дня: 6 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 октября.
В чемпионате России состоялись матчи 12-го тура, в которых приняли участие лидеры турнира.
Действующий чемпион страны "Зенит" обыграл "Урал" в гостевом поединке.
Вице-чемпион "Локомотив" дома победил "Арсенал" из Тулы.
Лидировавший после 11 тура ЦСКА неожиданно уступил "Ростову".
"Краснодар" победил "Спартак". У "красно-белых" продолжается ужасная серия, клуб проиграл 5 матчей подряд в РПЛ.
В чемпионате Италии состоялся матч лидеров. "Ювентус" обыграл "Интер" и вышел на 1-е место.
В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" сенсационно уступил "Вулверхэмптону" и все дальше отстает от лидирующего "Ливерпуля". Очередные победы одержали "Арсенал" и "Челси".
В чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Севилью". Луис Суарес забил супергол, а также впервые в сезоне отличился Лионель Месси.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 октября
-
1
Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании
-
"Интер" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)
-
1
Карпин высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
Супергол Суареса в матче с "Севильей" (видео)
-
4
"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Примеры (видео голов)
-
3
"Ювентус" обыграл "Интер" благодаря голу Игуаина (видео голов)
-
Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Гончаренко
-
"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"
-
4
Глушаков: "Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани"
-
"Айнтрахт" и "Вердер" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
"Реал Сосьедад" уступил "Хетафе" в Примере (видео голов)
-
"Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры)
-
Тренер "Спартака" сделал заявление после 5-го поражения подряд
-
"Сельта" - "Атлетик" - 1:0, "Вальядолид" - "Атлетико" - 0:0 (видеообзоры)
-
Защитник "Наполи" получил жуткую травму во время матча
-
"Спартак" проиграл пять матчей подряд в РПЛ впервые за последние 15 лет
-
1
"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ
-
Потенциальный тренер "Спартака" прилетел в Москву
-
8
"Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" и выбрался из зоны вылета
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3