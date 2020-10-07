Главные новости дня: 6 октября

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Главные новости дня: 6 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 октября.

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш перешел из "Порту" в "Локомотив". Позже стала известна сумма трансфера.

Полузащитник Далер Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом".

"Ювентус" огласил заявку на матчи Лиги Чемпионов.

"Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Метца" Фабьена Сантонза.

Хавбек "Спортинга" Вале Вендел перешел в "Зенит". Португальцы назвали сумму трансфера.

ПСЖ объявил о переходе полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Полузащитник Эмилиано Ригони перешёл из "Зенита" в "Эльче".

"Спартак" может быть наказан из-за количества болельщиков на матче с "Зенитом".

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. 

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Топ-10 самых дорогих переходов трансферного окна

Топ-10 самых дорогих переходов трансферного окна

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