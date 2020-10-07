Главные новости дня: 6 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 октября.
Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш перешел из "Порту" в "Локомотив". Позже стала известна сумма трансфера.
Полузащитник Далер Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом".
"Ювентус" огласил заявку на матчи Лиги Чемпионов.
"Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Метца" Фабьена Сантонза.
Хавбек "Спортинга" Вале Вендел перешел в "Зенит". Португальцы назвали сумму трансфера.
ПСЖ объявил о переходе полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары.
Полузащитник Эмилиано Ригони перешёл из "Зенита" в "Эльче".
"Спартак" может быть наказан из-за количества болельщиков на матче с "Зенитом".
Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 октября
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Вейналдум высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"
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"Аякс" подписал опытного форварда перед стартом в Лиге Чемпионов
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"Порту" усилился опытным бразильцем
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Топ-10 самых дорогих переходов трансферного окна
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"Спартак" теряет Урунова
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Марио Гетце перешел в голландский топ-клуб
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Бартомеу приблизился к отставке. Осталось собрать менее 700 подписей
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Киевское "Динамо" усилилось румынским хавбеком
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Защитник сборной Португалии заразился коронавирусом
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АЗ арендовал защитника "Челси"
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Модрич прокомментировал решение Месси остаться в "Барселоне"
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Киевское "Динамо" объявило о переходе защитника польского "Леха"
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Лука Джорджевич близок к уходу из "Локомотива"
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Далер Кузяев объяснил, почему он решил вернуться в "Зенит"
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ПСВ арендовал хавбека "Челси", который не играл 2 года
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Кавани получил в "Манчестер Юнайтед" номер Роналду
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Бывший полузащитник "Локомотива" Мариу вернулся в Португалию
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Эдинсон Кавани мог завершить карьеру перед переходом в "Манчестер Юнайтед"
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"Ювентус" огласил заявку на Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18