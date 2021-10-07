Главные новости дня: 6 октября

Теги испанияиталияроссиявалерий карпинкилиан мбаппемохамед салах

Главные новости дня: 6 октябряФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 октября.

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций.

Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений.

Карпин вызвал в сборную России замену для травмированного Глушакова.

В Италии планируют протестировать новое правило офсайда.

"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси".

Окружение Килиана Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ.     

Трансфер Антуана Гризманна разрушил экономику "Барселоны".

Мохамед Салах назвал "Ливерпулю" финансовые требования по новому контракту.

"Ювентус" предложил контракт Душану Влаховичу.

"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений

Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов