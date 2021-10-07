Главные новости дня: 6 октября

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 октября.

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций.

Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений.

Карпин вызвал в сборную России замену для травмированного Глушакова.

В Италии планируют протестировать новое правило офсайда.

"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси".

Окружение Килиана Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ.

Трансфер Антуана Гризманна разрушил экономику "Барселоны".

Мохамед Салах назвал "Ливерпулю" финансовые требования по новому контракту.

"Ювентус" предложил контракт Душану Влаховичу.

"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами.

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