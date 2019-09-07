Главные новости дня: 6 сентября

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Главные новости дня: 6 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 сентября.

Подошла к концу первая часть матче отбора на Евро-2020:

Сборная России обыграла Шотландию, Хорватия разгромила Словакию, Уэльс обыграл Азербайджан и другие итоги матчей. Бельгия разгромила Сан-Марино, Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию.

Суд освободил Кокориных и Мамаева по УДО.

Дзюба вышел в лидеры по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020.

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе.

Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина.

Молодежная сборная России обыграла Сербию.

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области".

Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября.

Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО.

Сборная Италии установила личный рекорд.

В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге.

Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Черчесов отреагировал на новость об УДО Кокорина и Мамаева

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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