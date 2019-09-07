Главные новости дня: 6 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 сентября.

Подошла к концу первая часть матче отбора на Евро-2020:

Сборная России обыграла Шотландию, Хорватия разгромила Словакию, Уэльс обыграл Азербайджан и другие итоги матчей. Бельгия разгромила Сан-Марино, Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию.

Суд освободил Кокориных и Мамаева по УДО.

Дзюба вышел в лидеры по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020.

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе.

Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина.

Молодежная сборная России обыграла Сербию.

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области".

Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября.

Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО.

Сборная Италии установила личный рекорд.

В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге.

Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии.

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