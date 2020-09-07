Главные новости дня: 6 сентября

Теги россиябарселонаиспаниягерманияшвейцариязенит санкт-петербург

Главные новости дня: 6 сентября

Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций.

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу".

Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций.

"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы.

Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне".

Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру в "Реале".

Коутиньо останется в "Барселоне" в сезоне-2020/21.

Аршавин назвал самого сильного нападающего России.

"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды.

"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций

Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов