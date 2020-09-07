Главные новости дня: 6 сентября

Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций.

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу".

Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций.

"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы.

Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне".

Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру в "Реале".

Коутиньо останется в "Барселоне" в сезоне-2020/21.

Аршавин назвал самого сильного нападающего России.

"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды.

"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

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