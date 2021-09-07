Главные новости дня: 6 сентября

Фото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 сентября.

Сборная России теряет Александра Головина.

Пеле перенес операцию по удалению опухоли.

Франк Рибери - футболист "Салернитаны".

Аренда Самуэля Кастильехо в ЦСКА сорвалась.

Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из "Краснодара".

Роберт Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных.

ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность.

Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси величайшим футболистом, против которого он играл.

Жоан Лапорта хотел вернуть Неймара летом.

"Атлетико" может бесплатно выкупить Антуана Гризманна.

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