Главные новости дня: 6 сентября
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 сентября.
Сборная России теряет Александра Головина.
Пеле перенес операцию по удалению опухоли.
Франк Рибери - футболист "Салернитаны".
Аренда Самуэля Кастильехо в ЦСКА сорвалась.
Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из "Краснодара".
Роберт Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных.
ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность.
Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси величайшим футболистом, против которого он играл.
Жоан Лапорта хотел вернуть Неймара летом.
"Атлетико" может бесплатно выкупить Антуана Гризманна.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18