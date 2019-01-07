Главные новости дня: 6 января

Теги реал мадридбарселонаманчестер ситиатлетико мадрид

Главные новости дня: 6 января

В воскресенье, 6 января, в мире футбола было немало интересных событий.

В чемпионате Испании неудачно вновь постигла "Реал", который дома проиграл "Реалу Сосьедад".

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Лидер Примеры "Барселона" одержала сложную победу над "Хетафе".

БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В еще одном матче "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико".

СЕВИЛЬЯ - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В Кубке Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ротерхэм" со счетом 7:0.

ПСЖ прошел дальше в Кубке Франции, крупно победив любительский "Понтиви".

"Ювентус" хочет переманить Жорди Альбу из "Барселоны".

"Реал" объявил о переходе Браима Диаса из "Манчестер Сити".

"Милан" и "Ювентус" рассматривают вариант обмена Андре Силва - Гонсало Игуаин.

Самедов, который покинул "Спартак", может перейти в "Крылья Советов".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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