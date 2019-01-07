Главные новости дня: 6 января

В воскресенье, 6 января, в мире футбола было немало интересных событий.

В чемпионате Испании неудачно вновь постигла "Реал", который дома проиграл "Реалу Сосьедад".

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Лидер Примеры "Барселона" одержала сложную победу над "Хетафе".

БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В еще одном матче "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико".

СЕВИЛЬЯ - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В Кубке Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ротерхэм" со счетом 7:0.

ПСЖ прошел дальше в Кубке Франции, крупно победив любительский "Понтиви".

"Ювентус" хочет переманить Жорди Альбу из "Барселоны".

"Реал" объявил о переходе Браима Диаса из "Манчестер Сити".

"Милан" и "Ювентус" рассматривают вариант обмена Андре Силва - Гонсало Игуаин.

Самедов, который покинул "Спартак", может перейти в "Крылья Советов".

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