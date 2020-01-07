Главные новости дня: 6 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 января.

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А.

Де Росси объявил о завершении карьеры.

Махрез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.

"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии.

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.

Два основных игрока "Реала" пропустят Суперкубок Испании

Кудряшов стал игроком "Антальяспора".

Скопинцев подписал контракт с "Динамо".

Роналду установил уникальный рекорд.

"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича.

Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом.

"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ.

Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля".

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