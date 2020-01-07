Главные новости дня: 6 января

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Главные новости дня: 6 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 января.

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А.

Де Росси объявил о завершении карьеры.

Махрез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.

"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии.

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.

Два основных игрока "Реала" пропустят Суперкубок Испании

Кудряшов стал игроком "Антальяспора".

Скопинцев подписал контракт с "Динамо".

Роналду установил уникальный рекорд.

"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича.

Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом.

"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ.

Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля".

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"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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