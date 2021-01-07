Главные новости дня: 6 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 января.
В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Атлетик".
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде победил "Милан", а "Интер" неожиданно проиграл "Сампдории". Все результаты тура доступны по ссылке.
Мадридский "Атлетико" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из 3-го дивизиона.
В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен", а "Монако" с помощью Головина разгромил "Лорьян". Все результаты тура можно посмотреть здесь.
В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал путевку в финал.
Портал Transfermarkt изменил стоимость нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
В услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча заинтересованы в Аргентине.
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард в будущем рассчитывает тренировать "Барселону".
Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал любимое место для отдыха.
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главное
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"Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
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"Ювентус" обыграл "Милан" в Серии А
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18