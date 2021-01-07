Главные новости дня: 6 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 января.

В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Атлетик".

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде победил "Милан", а "Интер" неожиданно проиграл "Сампдории". Все результаты тура доступны по ссылке.

Мадридский "Атлетико" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из 3-го дивизиона.

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен", а "Монако" с помощью Головина разгромил "Лорьян". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал путевку в финал.

Портал Transfermarkt изменил стоимость нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча заинтересованы в Аргентине.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард в будущем рассчитывает тренировать "Барселону".

Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал любимое место для отдыха.

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