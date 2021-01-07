Главные новости дня: 6 января

Теги лионель мессиалександр головинбарселонаювентусманчестер сити

Главные новости дня: 6 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 января.

В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Атлетик".

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде победил "Милан", а "Интер" неожиданно проиграл "Сампдории". Все результаты тура доступны по ссылке.

Мадридский "Атлетико" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из 3-го дивизиона.

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен", а "Монако" с помощью Головина разгромил "Лорьян". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал путевку в финал.

Портал Transfermarkt изменил стоимость нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча заинтересованы в Аргентине.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард в будущем рассчитывает тренировать "Барселону".

Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал любимое место для отдыха.

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Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции

Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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