Главные новости дня: 6 января

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Главные новости дня: 6 январяФото: твиттер "Наполи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 января.

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура.

"Милан" уверенно обыграл "Рому" Моуринью.

"Атлетико" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля.

"Локомотив" расторгнет контракт с Зе Луишем.

Футболист "Рубина" напился в ночном клубе. Его выгнала охрана.

Федор Смолов близок к переходу в "Динамо".

"Манчестер Сити" подобрал двух кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле.

"Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на замену Гончаренко.

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио.

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"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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