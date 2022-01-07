Главные новости дня: 6 января

Фото: твиттер "Наполи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 января.

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура.

"Милан" уверенно обыграл "Рому" Моуринью.

"Атлетико" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля.

"Локомотив" расторгнет контракт с Зе Луишем.

Футболист "Рубина" напился в ночном клубе. Его выгнала охрана.

Федор Смолов близок к переходу в "Динамо".

"Манчестер Сити" подобрал двух кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле.

"Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на замену Гончаренко.

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru