Главные новости дня: 7 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 апреля.

В этот день в рамках 22-го тура чемпионата России состоялись четыре матча: "Уфа" одолела "Ростов", "Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", "Рубин" и "Арсенал" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" и "Зенит" забили друг другу, но сильнейшего тоже не выявили.

Тем временем, в АПЛ "Эвертон" обыграл "Арсенал". Кроме того, определился второй финалист Кубка Англии - с "Манчестер Сити" сразится "Уотфорд", взявший верх над "Вулверхэмптоном".

В Серии А в воскресенье прошли шесть игр. Выделим безголевую ничью в дуэли "Интера" и "Аталанты", а также очередную осечку "Наполи".

В испанской Примере, между тем, "Севилья" разобралась с "Вальядолидом". Другие результаты игрового дня доступны здесь, здесь, здесь и здесь.

В немецкой Бундеслиге тур закрыли "Хоффенхайм", разгромивший "Аугсбург", и "Вердер", ушедший от поражения в поединке с менхенгладбахской "Боруссией".

Во Франции выделим неожиданную потерю очков ПСЖ. Помог им в этом Эрик Шупо-Мотинг, допустивший чудовищный промах.

А в Нидерландах арбитр украл у "Витесса" Леонида Слуцкого победу над ПСВ - ничья 3:3. После матча российский специалист сказал пару ласковых в адрес рефери.

На закуску украинское Класико - "Шахтёр" и "Динамо" разыгрывали путёвку в полуфинал Кубка страны. Сильнее оказались "горняки", правда только в серии пенальти.

А ещё Диего Косте и Марио Манджукичу грозит дисквалификация, "Челси" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за Роберта Левандовски, "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Давида Де Хеа, "Реал" решил сохранить Карима Бензема, тренер "Севильи" Хоакин Капаррос признался, что страдает хроническим лейкозом, Павел Погребняк повторил рекорд российского футбола, а его "Урал" - установил антирекорд

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