Главные новости дня: 7 апреля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 апреля.
В этот день в рамках 22-го тура чемпионата России состоялись четыре матча: "Уфа" одолела "Ростов", "Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", "Рубин" и "Арсенал" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" и "Зенит" забили друг другу, но сильнейшего тоже не выявили.
Тем временем, в АПЛ "Эвертон" обыграл "Арсенал". Кроме того, определился второй финалист Кубка Англии - с "Манчестер Сити" сразится "Уотфорд", взявший верх над "Вулверхэмптоном".
В Серии А в воскресенье прошли шесть игр. Выделим безголевую ничью в дуэли "Интера" и "Аталанты", а также очередную осечку "Наполи".
В испанской Примере, между тем, "Севилья" разобралась с "Вальядолидом". Другие результаты игрового дня доступны здесь, здесь, здесь и здесь.
В немецкой Бундеслиге тур закрыли "Хоффенхайм", разгромивший "Аугсбург", и "Вердер", ушедший от поражения в поединке с менхенгладбахской "Боруссией".
Во Франции выделим неожиданную потерю очков ПСЖ. Помог им в этом Эрик Шупо-Мотинг, допустивший чудовищный промах.
А в Нидерландах арбитр украл у "Витесса" Леонида Слуцкого победу над ПСВ - ничья 3:3. После матча российский специалист сказал пару ласковых в адрес рефери.
На закуску украинское Класико - "Шахтёр" и "Динамо" разыгрывали путёвку в полуфинал Кубка страны. Сильнее оказались "горняки", правда только в серии пенальти.
А ещё Диего Косте и Марио Манджукичу грозит дисквалификация, "Челси" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за Роберта Левандовски, "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Давида Де Хеа, "Реал" решил сохранить Карима Бензема, тренер "Севильи" Хоакин Капаррос признался, что страдает хроническим лейкозом, Павел Погребняк повторил рекорд российского футбола, а его "Урал" - установил антирекорд
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Главные новости дня: 7 апреля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14