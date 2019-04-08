Главные новости дня: 7 апреля

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Главные новости дня: 7 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 апреля.

В этот день в рамках 22-го тура чемпионата России состоялись четыре матча: "Уфа" одолела "Ростов", "Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", "Рубин" и "Арсенал" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" и "Зенит" забили друг другу, но сильнейшего тоже не выявили

Тем временем, в АПЛ "Эвертон" обыграл "Арсенал". Кроме того, определился второй финалист Кубка Англии - с "Манчестер Сити" сразится "Уотфорд", взявший верх над "Вулверхэмптоном".

 В Серии А в воскресенье прошли шесть игр. Выделим безголевую ничью в дуэли "Интера" и "Аталанты", а также очередную осечку "Наполи".

В испанской Примере, между тем, "Севилья" разобралась с "Вальядолидом". Другие результаты игрового дня доступны здесь, здесь, здесь и здесь.

В немецкой Бундеслиге тур закрыли "Хоффенхайм", разгромивший "Аугсбург", и "Вердер", ушедший от поражения в поединке с менхенгладбахской "Боруссией".

Во Франции выделим неожиданную потерю очков ПСЖ. Помог им в этом Эрик Шупо-Мотинг, допустивший чудовищный промах.

А в Нидерландах арбитр украл у "Витесса" Леонида Слуцкого победу над ПСВ - ничья 3:3. После матча российский специалист сказал пару ласковых в адрес рефери.

На закуску украинское Класико - "Шахтёр" и "Динамо" разыгрывали путёвку в полуфинал Кубка страны. Сильнее оказались "горняки", правда только в серии пенальти.

А ещё Диего Косте и Марио Манджукичу грозит дисквалификация, "Челси" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за Роберта Левандовски, "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Давида Де Хеа, "Реал" решил сохранить Карима Бензема, тренер "Севильи" Хоакин Капаррос признался, что страдает хроническим лейкозом, Павел Погребняк повторил рекорд российского футбола, а его "Урал" - установил антирекорд

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
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