Главные новости дня: 7 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 апреля.

Чемпионат России может быть возобновлен, но при пустых трибунах. Сейчас турнир приостановлен из-за коронавируса.

В Министерстве юстиции США обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА, чтобы получить чемпионат мира 2018 года.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан самым прогрессирующим игроком Лиги 1.

Мадридский "Реал" готов обменять одного из своих игроков на форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Журналист Василий Уткин заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба совершил каминг-аут.

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заинтересовал два английских топ-клуба.

В чемпионате Испании определили три даты возобновления сезона.

Руководство "Реала" решило не возвращать Криштиану Роналду из "Ювентуса". При этом королевский клуб нацелился на Мауро Икарди.

Главный тренером национальной сборной Уэльса Райан Гиггз не включил Криштиану Роналду в состав символической команды "Манчестер Юнайтед".

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