Главные новости дня: 7 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 апреля.
Чемпионат России может быть возобновлен, но при пустых трибунах. Сейчас турнир приостановлен из-за коронавируса.
В Министерстве юстиции США обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА, чтобы получить чемпионат мира 2018 года.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан самым прогрессирующим игроком Лиги 1.
Мадридский "Реал" готов обменять одного из своих игроков на форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Журналист Василий Уткин заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба совершил каминг-аут.
Защитник "Баварии" Джером Боатенг заинтересовал два английских топ-клуба.
В чемпионате Испании определили три даты возобновления сезона.
Руководство "Реала" решило не возвращать Криштиану Роналду из "Ювентуса". При этом королевский клуб нацелился на Мауро Икарди.
Главный тренером национальной сборной Уэльса Райан Гиггз не включил Криштиану Роналду в состав символической команды "Манчестер Юнайтед".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 апреля
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Легенда советского футбола оценил шансы Дзюбы заиграть в Бундеслиге
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"Реал" намерен сократить зарплату игрокам даже в случае возобновления сезона
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1
Форвард "Севильи" Нолито сделал выбор между Месси и Роналду
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Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы
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1
Экс-игрок "Атлетико": "Месси всегда должен получать "Золотой мяч"
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1
"Ювентус" определился со стоимостью трансфера Роналду
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1
"Барселона" нацелилась на бывшего защитника "Реала"
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Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
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В ПСЖ приняли решение по Икарди
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Агент Аллана рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в ПСЖ
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1
"Барселона" хочет переманить молодого таланта "Реала"
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В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса
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2
Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"
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"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене
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Кассано сравнил себя с Бекхэмом
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Клопп: "Впервые увидев Мане, я подумал, у меня нет времени возиться с ним"
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2
Глава Ла Лиги рассказал, что будет с турниром в случае ухода Месси из "Барселоны"
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Смолов не сумел победить Роналду в челлендже "Домашний кубок"
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Бывший тренер сборной Франции может возглавить "Фенербахче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18