Главные новости дня: 7 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 апреля.

Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.

"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России.

Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло".

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА.

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Кевином де Брюйне.

Ирландия не готова принять даже минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020.

ЦСКА расстался с двумя тренерами.

Виктор Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара".

"Атлетико" теряет Луиса Суареса.

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