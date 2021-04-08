Главные новости дня: 7 апреля
Фото: twitter.com/psg
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 апреля.
Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.
"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России.
Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло".
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА.
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Кевином де Брюйне.
Ирландия не готова принять даже минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020.
ЦСКА расстался с двумя тренерами.
Виктор Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара".
"Атлетико" теряет Луиса Суареса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
-
"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"
-
"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России
-
Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 апреля
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Тухель прокомментировал победу над "Порту"
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Почеттино прокомментировал победу над "Баварией"
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Выездные успехи ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 7 апреля
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Мбаппе обошел ван Перси по голам в ЛЧ, и Анри по количеству голов в плей-офф ЛЧ
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"Бавария" впервые проиграла в Лиге Чемпионов под руководством Флика
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В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с Боатенгом
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"Реал Сосьедад" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
-
"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
"Ку-ку, ***": "Уфа" обратилась к арбитру, который не назначил пенальти в матче с "Ахматом"
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Пирло назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги 1
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Левандовски пропустит ответный матч с ПСЖ
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РФС оштрафовал "Тамбов" на полмиллиона рублей
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"Барселона" сделала Гарсии новое предложение, в котором зарплата ниже, чем предлагал Бартомеу
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"Монпелье" и "Тулуза" прошли в 1/4 финала Кубка Франции
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Рыжиков возглавил клуб Евгения Савина
-
Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18