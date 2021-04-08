Главные новости дня: 7 апреля

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Главные новости дня: 7 апреляФото: twitter.com/psg

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 апреля.

Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.

"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России.

Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло".

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА.

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Кевином де Брюйне.

Ирландия не готова принять даже минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020.

ЦСКА расстался с двумя тренерами.

Виктор Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара".

"Атлетико" теряет Луиса Суареса.

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Выездные успехи ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 7 апреля

Выездные успехи ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 7 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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