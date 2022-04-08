Главные новости дня: 7 апреля

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 апреля.

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги Конференций.

"Айнтрахт" и "Барселона" сыграли вничью, "РБ Лейпциг" и "Аталанта" не выявили победителя. Все результаты дня в Лиге Европы.

"Рома" потерпела поражение от "Буде-Глимт". Результаты дня в Лиге Конференций.

"Пари Сен-Жермен" сделал очередное суперпредложение нападающему Килиану Мбаппе.

"Наполи" договорился по сумме трансфера Хвичи Кварацехлии.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оскорбил Уэйна Руни и Джейми Каррагера. Руни спустя некоторое время ответил Криштиану.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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