Главные новости дня: 7 апреля
Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 апреля.
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги Конференций.
"Айнтрахт" и "Барселона" сыграли вничью, "РБ Лейпциг" и "Аталанта" не выявили победителя. Все результаты дня в Лиге Европы.
"Рома" потерпела поражение от "Буде-Глимт". Результаты дня в Лиге Конференций.
"Пари Сен-Жермен" сделал очередное суперпредложение нападающему Килиану Мбаппе.
"Наполи" договорился по сумме трансфера Хвичи Кварацехлии.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал".
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оскорбил Уэйна Руни и Джейми Каррагера. Руни спустя некоторое время ответил Криштиану.
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 апреля
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Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля
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Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля
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"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы
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"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта
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Президент УЕФА высказался о желании России провести Евро-2028 или Евро-2032
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Холанд хочет перейти в "Реал"
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"Славия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Фейеноордом"
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"Аталанта" упустила победу над "РБ Лейпциг"
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Руни ответил Роналду, который назвал его завистником
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ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе
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Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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"Зенит" продлил контракты с основными хавбеками
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17