Главные новости дня: 7 апреля

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Главные новости дня: 7 апреля

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 апреля.

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги Конференций.

"Айнтрахт" и "Барселона" сыграли вничью, "РБ Лейпциг" и "Аталанта" не выявили победителя. Все результаты дня в Лиге Европы.

"Рома" потерпела поражение от "Буде-Глимт". Результаты дня в Лиге Конференций.

"Пари Сен-Жермен" сделал очередное суперпредложение нападающему Килиану Мбаппе.

"Наполи" договорился по сумме трансфера Хвичи Кварацехлии.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оскорбил Уэйна Руни и Джейми Каррагера. Руни спустя некоторое время ответил Криштиану.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля

Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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