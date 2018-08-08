Главные новости дня: 7 августа

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Главные новости дня: 7 августа

7 августа в мире футбола было много интересных событий.

Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Бенфика" на своем поле победила "Фенербахче" со счетом 1:0.

Отчет о матче "Бенфика" - "Фенербахче".

Видеообзор матча "Бенфика" - "Фенербахче".

"Славия" в самой концовке встречи ушла от поражения в матче с киевским "Динамо" (1:1).

Отчет о матче "Славия" - "Динамо"

Видеообзор матча "Славия" - "Динамо"

Также от поражения в конце встречи сумел уйти "Стандард" в поединке с "Аяксом" (2:2).

Отчет о матче "Стандард" - "Аякс"

Видеообзор матча "Стандард" - "Аякс"

БАТЭ на выезде победил "Карабах" - 1:0.

Отчет о матче "Карабах" - БАТЭ

Видеообзор матча "Карабах" - БАТЭ

В матче Международного кубка чемпионов "Челси" победил "Лион" по пенальти.

Отчет о матче "Челси" - "Лион"

Видеообзор матча "Челси" - "Лион"

"Ливерпуль" в товарищеском матче был сильнее "Торино" - 3:1.

Отчет о матче "Ливерпуль" - "Торино"

Видеообзор матча "Ливерпуль" - "Торино"

Из клубных новостей стоит отметить отказ "Манчестер Юнайтед" продавать Погба "Барселоне"

"Челси" за 80 миллионов евро покупает вратаря "Атлетика" Кепу. 

Куртуа отказался тренироваться с "Челси" с целью перехода в "Реал" и был оштрафован.

Российский акционер "Арсенала" Алишер Усманов продал свои акции.

Вот и все на сегодня, оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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