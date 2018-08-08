Главные новости дня: 7 августа
7 августа в мире футбола было много интересных событий.
Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Бенфика" на своем поле победила "Фенербахче" со счетом 1:0.
Отчет о матче "Бенфика" - "Фенербахче".
Видеообзор матча "Бенфика" - "Фенербахче".
"Славия" в самой концовке встречи ушла от поражения в матче с киевским "Динамо" (1:1).
Отчет о матче "Славия" - "Динамо"
Видеообзор матча "Славия" - "Динамо"
Также от поражения в конце встречи сумел уйти "Стандард" в поединке с "Аяксом" (2:2).
Отчет о матче "Стандард" - "Аякс"
Видеообзор матча "Стандард" - "Аякс"
БАТЭ на выезде победил "Карабах" - 1:0.
Отчет о матче "Карабах" - БАТЭ
Видеообзор матча "Карабах" - БАТЭ
В матче Международного кубка чемпионов "Челси" победил "Лион" по пенальти.
Отчет о матче "Челси" - "Лион"
Видеообзор матча "Челси" - "Лион"
"Ливерпуль" в товарищеском матче был сильнее "Торино" - 3:1.
Отчет о матче "Ливерпуль" - "Торино"
Видеообзор матча "Ливерпуль" - "Торино"
Из клубных новостей стоит отметить отказ "Манчестер Юнайтед" продавать Погба "Барселоне".
"Челси" за 80 миллионов евро покупает вратаря "Атлетика" Кепу.
Куртуа отказался тренироваться с "Челси" с целью перехода в "Реал" и был оштрафован.
Российский акционер "Арсенала" Алишер Усманов продал свои акции.
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