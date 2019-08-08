Главные новости дня: 7 августа

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Главные новости дня: 7 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 августа.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" проиграл "Порту", но сохранил шансы пройти португальцев. С остальными результатами дня можно ознакомиться здесь.

"Манчестер Сити" и "Ювентус" совершили громкий обмен игроки. Португальский защитник Жоау Канселу стал игроком "горожан", бразильский защитник Данило перебрался в "Ювентус".

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию".

Миланский "Интер" вскоре объявит о трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Все уже согласовано.

"Реал" предложил Модрича в обмен на Неймара, а также хочет обменять Иско на Мане.

ЦСКА может потерять Федора Чалова и ищет ему замену в "Крыльях Советов" и "Ростове".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Данило стал игроком "Ювентуса"

Данило стал игроком "Ювентуса"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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