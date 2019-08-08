Главные новости дня: 7 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 августа.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" проиграл "Порту", но сохранил шансы пройти португальцев. С остальными результатами дня можно ознакомиться здесь.

"Манчестер Сити" и "Ювентус" совершили громкий обмен игроки. Португальский защитник Жоау Канселу стал игроком "горожан", бразильский защитник Данило перебрался в "Ювентус".

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию".

Миланский "Интер" вскоре объявит о трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Все уже согласовано.

"Реал" предложил Модрича в обмен на Неймара, а также хочет обменять Иско на Мане.

ЦСКА может потерять Федора Чалова и ищет ему замену в "Крыльях Советов" и "Ростове".

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