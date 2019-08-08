Главные новости дня: 7 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 августа.
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" проиграл "Порту", но сохранил шансы пройти португальцев. С остальными результатами дня можно ознакомиться здесь.
"Манчестер Сити" и "Ювентус" совершили громкий обмен игроки. Португальский защитник Жоау Канселу стал игроком "горожан", бразильский защитник Данило перебрался в "Ювентус".
Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию".
Миланский "Интер" вскоре объявит о трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Все уже согласовано.
"Реал" предложил Модрича в обмен на Неймара, а также хочет обменять Иско на Мане.
ЦСКА может потерять Федора Чалова и ищет ему замену в "Крыльях Советов" и "Ростове".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 августа
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Тренер "Туна": "Спартак" не интересен зрителям"
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ЦСКА определил еще два варианта в качестве замены Чалову
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Экс-тренер "Зенита" может возглавить киевское "Динамо"
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Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации 7 августа
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Данило стал игроком "Ювентуса"
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"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу
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Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва
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Дибала отказал "Тоттенхэму" и "МЮ". У него два других предпочтительных варианта
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Гол Азара принес победу "Реалу" над чемпионом Австрии
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"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов
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Экс-форвард "Барселоны" перешел в клуб МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16