Главные новости дня: 7 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 августа.

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России.

"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду.

Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА.

Эммануэль Маммана перешёл из "Зенита" в "Сочи".

Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ.

АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет.

Василий Березуцкий возобновил тренерскую карьеру.

Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом.

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