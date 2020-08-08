Главные новости дня: 7 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 августа.
"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России.
"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду.
Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА.
Эммануэль Маммана перешёл из "Зенита" в "Сочи".
Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ.
АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет.
Василий Березуцкий возобновил тренерскую карьеру.
Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом.
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Главные новости дня: 7 августа
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Варан взял на себя вину за поражение от "Манчестер Сити"
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Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов
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Роналду побил 95-летний рекорд "Ювентуса"
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Гвардиола лидирует в XXI веке по числу побед над "Реалом" в качестве тренера
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Семак оценил дебют Ловрена за "Зенит"
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Бензема опередил Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов
-
1
Роналду не сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые за 10 лет
-
4
"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду
-
8
"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов
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Семак высказался о капитанстве Дзюбы
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Месси: "Адуриса будет не хватать всем в Ла Лиге"
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Прядкин высказался о возможной отставке с поста главы РПЛ
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Экс-арбитр Федотов - о матче за Суперкубок России: "Магкеева нужно было удалять"
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" в матче за Суперкубок России
-
Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом
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Тренер ПСЖ Тухель получил перелом ноги на тренировке
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Савин рассказал, сколько Галицкий вкладывает денег в "Краснодар"
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ЦСКА отказался от трансфера Веры
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"Сочи" вступил в борьбу за Глушенкова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18