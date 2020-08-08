Главные новости дня: 7 августа

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Главные новости дня: 7 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 августа.

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России.

"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду.

Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА.

Эммануэль Маммана перешёл из "Зенита" в "Сочи".

Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ.

АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет.

Василий Березуцкий возобновил тренерскую карьеру.

Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом.

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"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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