Главные новости дня: 7 августа

Фото: твиттер "Лестера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 августа.

"Зенит" переиграл "Краснодар" в матче с пятью голами.

"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду".

"Лестер" одолел "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии.

ПСЖ начал новый сезон Лиги 1 с победы над "Труа".

"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка Германии.

Гол Малкома принёс Бразилии победу на Олимпиаде.

"Зенит" объявил о договорённости о трансфере Клаудиньо.

Лионелю Месси предложили контракт на миллиард евро.

Харри Кейн готов вернуться к тренировкам с "Тоттенхэмом".

СМИ узнали имя нового тренера сборной Украины.

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