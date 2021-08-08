Главные новости дня: 7 августа

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Главные новости дня: 7 августаФото: твиттер "Лестера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 августа.

"Зенит" переиграл "Краснодар" в матче с пятью голами.

"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду".

"Лестер" одолел "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии.

ПСЖ начал новый сезон Лиги 1 с победы над "Труа".

"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка Германии.

Гол Малкома принёс Бразилии победу на Олимпиаде.

"Зенит" объявил о договорённости о трансфере Клаудиньо.

Лионелю Месси предложили контракт на миллиард евро.

Харри Кейн готов вернуться к тренировкам с "Тоттенхэмом".

СМИ узнали имя нового тренера сборной Украины.

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"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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