Главные новости дня: 7 декабря

Теги манчестер юнайтедбарселонареал мадридбавария мюнхенювентус

Главные новости дня: 7 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 декабря.

"Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ.

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов".

"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников.

"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров.

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку".

"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А.

"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну".

ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье".

"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".

Агент рассказал, как Артем Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения.

Криштиану Роналду сожалеет об уходе из "Реала".

Стивен Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс".

Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера.

"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов