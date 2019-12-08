Главные новости дня: 7 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 декабря.
"Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ.
Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов".
"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета.
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников.
"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров.
Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку".
"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А.
"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну".
ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье".
"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1.
Владимир Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".
Агент рассказал, как Артем Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения.
Криштиану Роналду сожалеет об уходе из "Реала".
Стивен Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс".
Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера.
"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А
-
Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"
-
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников
-
"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги
-
Роналду сожалеет об уходе из "Реала"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 декабря
-
2
Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"
-
2
"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А
-
Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
Месси стал автором уникального достижения
-
"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1
-
Тер Штеген отметился второй голевой передачей в сезоне
-
1
Гвардиола: "Манчестер Сити" играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" только контратаковал"
-
1
Болельщики "Манчестер Сити" попали посторонним предметом Фреду по голове
-
"Манчестер Сити" теряет Стоунза
-
"Байер" переиграл "Шальке" в матче Бундеслиги
-
"Валенсия" в результативном матче обыграла "Леванте"
-
1
Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"
-
Моуринью прокомментировал победу над "Бернли"
-
"Наполи" продлил свою безвыигрышную серию до 9 матчей
-
1
Президент "Урала" поддержал слова Гинера про Егорова
-
Экс-тренер "Баварии" Ковач назвал цель своего прибытия в Англию
-
1
ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"
-
Зидан прокомментировал победу над "Эспаньолом"
-
"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Кристал Пэлас
|16
|22
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9