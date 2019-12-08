Главные новости дня: 7 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 декабря.

"Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ.

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов".

"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников.

"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров.

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку".

"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А.

"Бавария" проиграла гладбахской "Боруссии", дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну".

ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье".

"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".

Агент рассказал, как Артем Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения.

Криштиану Роналду сожалеет об уходе из "Реала".

Стивен Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс".

Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера.

"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков.

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