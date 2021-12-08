Главные новости дня: 7 декабря
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 декабря.
Состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Брюгге", дортмундская "Боруссия" уничтожила "Бешикташ", "Ливерпуль" победил "Милан", а "Реал" обыграл "Интер". Все результаты дня доступны по ссылке.
Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду, а также превзошел достижение Пеле.
Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову в получении выплат от московского клуба в размере 399 миллионов рублей. Газизов отреагировал на решение суда.
Результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря.
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер договорился с "Реалом".
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную мира в 2021 году.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
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Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов
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Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов
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Месси забил 125 голов в Лиге чемпионов
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"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
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1
Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18