Главные новости дня: 7 декабря

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Главные новости дня: 7 декабря

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 декабря.

Состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Брюгге", дортмундская "Боруссия" уничтожила "Бешикташ", "Ливерпуль" победил "Милан", а "Реал" обыграл "Интер". Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду, а также превзошел достижение Пеле.

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову в получении выплат от московского клуба в размере 399 миллионов рублей. Газизов отреагировал на решение суда.

Результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря.

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер договорился с "Реалом".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную мира в 2021 году.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов

Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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