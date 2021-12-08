Главные новости дня: 7 декабря

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 декабря.

Состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Брюгге", дортмундская "Боруссия" уничтожила "Бешикташ", "Ливерпуль" победил "Милан", а "Реал" обыграл "Интер". Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду, а также превзошел достижение Пеле.

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову в получении выплат от московского клуба в размере 399 миллионов рублей. Газизов отреагировал на решение суда.

Результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря.

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер договорился с "Реалом".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную мира в 2021 году.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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