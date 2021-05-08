Главные новости дня: 7-е мая

Фото: инстаграм Юсупова/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 мая.

"Реал", "Барсу" и "Ювентус" могут исключить из Лиги Чемпионов.

"Сочи" вырвал победу у "Ротора".

Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле.

Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию.

Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ.

Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020.

"Челси" изучает возможность возвращения Салаха.

Определен лучший игрок недели в Лиге Европы.

Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку.

"Реал" определился со стоимостью Азара.

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