Главные новости дня: 7-е мая

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Главные новости дня: 7-е маяФото: инстаграм Юсупова/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 мая.

"Реал", "Барсу" и "Ювентус" могут исключить из Лиги Чемпионов.

"Сочи" вырвал победу у "Ротора".

Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле. 

Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию.

Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ.

Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020.

"Челси" изучает возможность возвращения Салаха.

Определен лучший игрок недели в Лиге Европы.

Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку.

"Реал" определился со стоимостью Азара.

На сегодня все, ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

 
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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