Главные новости дня: 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Во втором полуфинальном матче Кубка Короля "Валенсия" смогла вырвать ничью у "Бетиса".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БЕТИС" - "ВАЛЕНСИЯ"

В Серии А "Лацио" благодаря победе над "Эмполи" сместил "Милан" с четвертого места.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЛАЦИО" - "ЭМПОЛИ"

Во Франции "Лион" обыграл "Генгам" и стал последним участником 1/4 финала кубка.

Напомним, что уже известна жеребьевка следующей стадии турнира.

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

УЕФА провел выборы нового главы организации. Победил в голосовании действующий президент Александер Чеферин.

Известный португальский специалист Карлуш Кейруш возглавил сборную Колумбии.

Спасатели извлекли из воды труп, найденный в обломках самолёта Салы.

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контрактов с Эшли Янгом и Андером Эррерой.

"Краснодар" объявил о продаже в "Сантос" хавбека Кристиан Куэвы.

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