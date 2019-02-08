Главные новости дня: 7 февраля
Сегодня, 7 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Во втором полуфинальном матче Кубка Короля "Валенсия" смогла вырвать ничью у "Бетиса".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БЕТИС" - "ВАЛЕНСИЯ"
В Серии А "Лацио" благодаря победе над "Эмполи" сместил "Милан" с четвертого места.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЛАЦИО" - "ЭМПОЛИ"
Во Франции "Лион" обыграл "Генгам" и стал последним участником 1/4 финала кубка.
Напомним, что уже известна жеребьевка следующей стадии турнира.
Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.
УЕФА провел выборы нового главы организации. Победил в голосовании действующий президент Александер Чеферин.
Известный португальский специалист Карлуш Кейруш возглавил сборную Колумбии.
Спасатели извлекли из воды труп, найденный в обломках самолёта Салы.
"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контрактов с Эшли Янгом и Андером Эррерой.
"Краснодар" объявил о продаже в "Сантос" хавбека Кристиан Куэвы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11