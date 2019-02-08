Главные новости дня: 7 февраля

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Главные новости дня: 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Во втором полуфинальном матче Кубка Короля "Валенсия" смогла вырвать ничью у "Бетиса".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БЕТИС" - "ВАЛЕНСИЯ"

В Серии А "Лацио" благодаря победе над "Эмполи" сместил "Милан" с четвертого места.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЛАЦИО" - "ЭМПОЛИ"

Во Франции "Лион" обыграл "Генгам" и стал последним участником 1/4 финала кубка.

Напомним, что уже известна жеребьевка следующей стадии турнира.

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

УЕФА провел выборы нового главы организации. Победил в голосовании действующий президент Александер Чеферин.

Известный португальский специалист Карлуш Кейруш возглавил сборную Колумбии.

Спасатели извлекли из воды труп, найденный в обломках самолёта Салы.

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контрактов с Эшли Янгом и Андером Эррерой.

"Краснодар" объявил о продаже в "Сантос" хавбека Кристиан Куэвы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале

Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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