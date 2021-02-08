Главные новости дня: 7 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 февраля.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин устроил феерию в матче Лиги 1 с "Нимом". ПСЖ добился победы в "Ле Классико". Все результаты 24-го тура чемпионата Франции.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". "Челси" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед". "Тоттенхэм" справился с "Вест Бромвичем".

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кротоне", а Ибрагимович забил юбилейный гол. Все результаты 21-го тура Серии А.

В чемпионате Германии "Айнтрахт" оказался сильнее "Хоффенхайма". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Испании "Барселона" с огромным трудом победила "Бетис".

"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Ригу", но потерял Александра Соболева из-за травмы. В Нидерландах пишут, что трансфер Квинси Промеса уже решенный вопрос.

ЦСКА практически оформил переход экс-форварда "Зенита".

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