Главные новости дня: 7 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 февраля.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин устроил феерию в матче Лиги 1 с "Нимом". ПСЖ добился победы в "Ле Классико". Все результаты 24-го тура чемпионата Франции.
В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". "Челси" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед". "Тоттенхэм" справился с "Вест Бромвичем".
В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кротоне", а Ибрагимович забил юбилейный гол. Все результаты 21-го тура Серии А.
В чемпионате Германии "Айнтрахт" оказался сильнее "Хоффенхайма". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Испании "Барселона" с огромным трудом победила "Бетис".
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Ригу", но потерял Александра Соболева из-за травмы. В Нидерландах пишут, что трансфер Квинси Промеса уже решенный вопрос.
ЦСКА практически оформил переход экс-форварда "Зенита".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18