Главные новости дня: 7 февраля

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Главные новости дня: 7 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 февраля.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин устроил феерию в матче Лиги 1 с "Нимом". ПСЖ добился победы в "Ле Классико". Все результаты 24-го тура чемпионата Франции.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". "Челси" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед". "Тоттенхэм" справился с "Вест Бромвичем".

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кротоне", а Ибрагимович забил юбилейный гол. Все результаты 21-го тура Серии А.

В чемпионате Германии "Айнтрахт" оказался сильнее "Хоффенхайма". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Испании "Барселона" с огромным трудом победила "Бетис".

"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Ригу", но потерял Александра Соболева из-за травмы. В Нидерландах пишут, что трансфер Квинси Промеса уже решенный вопрос.

ЦСКА практически оформил переход экс-форварда "Зенита".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Месси принес "Барселоне" тяжелейшую победу над "Бетисом"

Гол Месси принес "Барселоне" тяжелейшую победу над "Бетисом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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