Главные новости дня: 7 февраля

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Главные новости дня: 7 февраляФото: инстаграм Мане

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 февраля.

Расписание 1\8 финала Кубка России.

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

Назван лучший игрок Кубка Африки.

Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд.

Никола Калинич спустя 12,5 лет вернулся в "Хайдук".

Криштиану Роналду - первый человек в мире с 400 миллионами подписчиков в инстаграме.

Марк Овермарс со скандалом покинул "Аякс".

"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова.

У "Фиорентины" нет предложений по Александру Кокорину.

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов.

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Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов

Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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