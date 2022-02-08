Главные новости дня: 7 февраля
Фото: инстаграм Мане
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 февраля.
Расписание 1\8 финала Кубка России.
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028.
Назван лучший игрок Кубка Африки.
Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд.
Никола Калинич спустя 12,5 лет вернулся в "Хайдук".
Криштиану Роналду - первый человек в мире с 400 миллионами подписчиков в инстаграме.
Марк Овермарс со скандалом покинул "Аякс".
"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова.
У "Фиорентины" нет предложений по Александру Кокорину.
"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова
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"Вильярреал" убрал Иосифова из заявки на Лигу Чемпионов
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"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов
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Расписание 1\8 финала Кубка России
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Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд
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Главные новости дня: 7 февраля
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"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А
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"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги
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"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла Лиги
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Стало известно прозвище Кокорина в "Фиорентине"
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Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов
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В "Рубине" рассказали, почему Хвича до сих пор не покинул клуб
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Хави одобрил переход Дибалы в "Барселону"
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Черчесов назвал главную задачу "Ференцвароша"
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Рангник снова высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
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"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова
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Ди Мария успеет восстановиться к матчу с "Реалом"
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"Вильярреал" убрал Иосифова из заявки на Лигу Чемпионов
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Салах не намерен брать отпуск после Кубка Африки
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Черчесов отреагировал на назначение нового тренера в сборную Польши
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"Ньюкасл" хочет подписать Мюллера
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"Барселона" отрицает, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео из раздевалки
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Эриксен начал тренироваться с "Брентфордом"
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Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18