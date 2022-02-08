Главные новости дня: 7 февраля

Фото: инстаграм Мане

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 февраля.

Расписание 1\8 финала Кубка России.

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

Назван лучший игрок Кубка Африки.

Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд.

Никола Калинич спустя 12,5 лет вернулся в "Хайдук".

Криштиану Роналду - первый человек в мире с 400 миллионами подписчиков в инстаграме.

Марк Овермарс со скандалом покинул "Аякс".

"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова.

У "Фиорентины" нет предложений по Александру Кокорину.

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов.

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