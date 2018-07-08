Главные новости дня: 7 июля
В субботу, 7 июля, прошёл двадцать четвёртый день Чемпионата Мира 2018 года. Игровая программа предусматривала два четвертьфинальных матча мундиаля. Первыми путёвку в квартет лучших команд мира разыгрывали сборные Швеции и Англии. Скандинавы не сумели поставить перед командой "трёх львов" неразрешимые задачи. В итоге подопечные Гарета Саутгейта забили по голу в каждом из таймов и пробились в полуфинал мундиаля. Лучший игрок встречи - Джордан Пикфорд.
Видеообзор матча Швеция - Англия
Спустя несколько часов страна-хозяйка Чемпионата Мира затаила дыхание, поскольку сборная России начинала матч против Хорватии. Игра получилась воистину интересной. Россияне не ударили в грязь лицом, несмотря на более высокий индивидуальный уровень футболистов соперника. Итогом этой битвы (иначе не скажешь) стала серия пенальти, в которой удачливее оказались "шашечные". Лучшим игроком матча стал капитан хорватов Лука Модрич.
Отчёт о матче Россия - Хорватия
Видеообзор матча Россия - Хорватия
После этого исторического поединка эмоции бурлили с обеих сторон - хорваты ликовали в раздевалке, а россияне были крайне расстроены, форвард Артём Дзюба даже расплакался. Также стоит отметить, что полузащитник российской сборной Александр Самедов объявил о завершении международной карьеры.
Что касается трансферных слухов, то в субботу они, по большей части, касались мадридского "Реала". Президент королевского клуба Флорентино Перес снова повысил цену на Роналду, а также запретил устраивать церемонию прощания для португальца. Кстати, "Ювентус" нацелился не только на Криштиану, но и на бразильского латераля Марсело. Кроме того, стало известно, что Неймар решил присоединиться к "сливочным" уже текущим летом.
Из официальных сделок выделим подписание "Миланом" хорватского хавбека Алена Халиловича.
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