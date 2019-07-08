Главные новости дня: 7 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 июля.
Бразилия стала обладателем Кубка Америки 2019.
Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки.
Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки.
Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира.
Лионель Месси раскритиковал КОНМЕБОЛ, за что может получить дисквалификацию.
Жозе Моуринью отклонил выгодное предложение из Китая.
ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса".
Антуан Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону".
Маттейс де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 июля
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1
Бразилия - победитель Кубка Америки 2019
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Райола рассказал о переговорах де Лигта с "Ювентусом"
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Журналист Карпов рассказал о грядущем переходе Хаджи в "Спартак"
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Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки
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Диего Коста может вернуться в АПЛ
-
Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки
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Маттеус раскритиковал Нойера
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Давидс: "Не нужно переоценивать де Лигта"
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"Ювентус" подпишет защитника "Дженоа"
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"Ювентус" определился с размером предложения по Погба
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Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
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1
Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины
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Азар выбирает между двумя игровыми номерами
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Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"
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Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки
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Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи
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Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
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Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"
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Хамес хочет уйти в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16