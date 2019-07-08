Главные новости дня: 7 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 июля.

Бразилия стала обладателем Кубка Америки 2019.

Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки.

Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки.

Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира.

Лионель Месси раскритиковал КОНМЕБОЛ, за что может получить дисквалификацию.

Жозе Моуринью отклонил выгодное предложение из Китая.

ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса".

Антуан Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону".

Маттейс де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус".

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