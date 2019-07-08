Главные новости дня: 7 июля

Теги бразилиялионель мессиантуан гризманнмадагаскар

Главные новости дня: 7 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 июля.

Бразилия стала обладателем Кубка Америки 2019.

Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки.

Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки.

Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира.

Лионель Месси раскритиковал КОНМЕБОЛ, за что может получить дисквалификацию.

Жозе Моуринью отклонил выгодное предложение из Китая.

ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса".

Антуан Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону".

Маттейс де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Бразилия - победитель Кубка Америки 2019

Бразилия - победитель Кубка Америки 2019

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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