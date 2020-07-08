Главные новости дня: 7 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 июля.

"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ.

"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков.

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Томаса Цорна.

Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона.

"Барселона" решила сократить зарплату Лионеля Месси.

Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака".

ЦСКА не устраивает предложение "Вольфсбурга" по трансферу Федора Чалова.

"Барселона" рассчитывает заполучить Лаутаро Мартинеса до октября.

"Локомотив" приглашал Арсена Венгера на замену Сёмину.

Жозеп Бартомеу не планирует покидать пост президента "Барселоны".

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