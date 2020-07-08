Главные новости дня: 7 июля

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Главные новости дня: 7 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 июля.

"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ.

"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков.

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Томаса Цорна.

Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона.

"Барселона" решила сократить зарплату Лионеля Месси.

Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака".

ЦСКА не устраивает предложение "Вольфсбурга" по трансферу Федора Чалова.

"Барселона" рассчитывает заполучить Лаутаро Мартинеса до октября.

"Локомотив" приглашал Арсена Венгера на замену Сёмину.

Жозеп Бартомеу не планирует покидать пост президента "Барселоны".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Федун определился с позицией по возможному назначению Евсеева на пост тренера "Спартака"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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