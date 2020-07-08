Главные новости дня: 7 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 июля.
"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ.
"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков.
"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Томаса Цорна.
Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона.
"Барселона" решила сократить зарплату Лионеля Месси.
Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака".
ЦСКА не устраивает предложение "Вольфсбурга" по трансферу Федора Чалова.
"Барселона" рассчитывает заполучить Лаутаро Мартинеса до октября.
"Локомотив" приглашал Арсена Венгера на замену Сёмину.
Жозеп Бартомеу не планирует покидать пост президента "Барселоны".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 июля
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ЦСКА близок к покупке 90% прав на Гайча
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2
Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08
-
Федун определился с позицией по возможному назначению Евсеева на пост тренера "Спартака"
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"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Атлетико"
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1
"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков
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"Спартак" представит Газизова уже на этой неделе
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"Арсенал" в меньшинстве не смог удержать победу над "Лестером"
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Симеоне поднялся на третью строчку по количеству игр в Ла Лиге во главе одного клуба
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Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака"
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Каррера прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Спартак"
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"Спартак" может подписать Фомина в случае прихода в клуб Газизова
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Кокорин и Мостовой смогут сыграть против "Зенита"
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"Лацио" проиграл "Лечче" в матче Серии А
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"Валенсия" Черышева обыграла "Вальядолид" в матче Примеры
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"Крылья Советов" разгромили тульский "Арсенал" в матче РПЛ
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"Зенит" определился с планами на летнее трансферное окно
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"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ
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"Спартак" предложил Рассказову новый контракт
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Медведев - о видео с Дзюбой и Азмуном: "Артем намекнул, что ждет "Спартак" в полуфинале Кубка России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18