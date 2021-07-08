Главные новости дня: 7 июля
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 июля.
В полуфинале Евро-2020 Англия обыграла Данию и вышла в финал. Победа оказалась скандальной из-за ошибки арбитра. В финале Англия сыграет с Италией.
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высмеяла стратегию развития "Локомотива".
Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж и прибыл в офис "Пари Сен-Жермен".
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит финальный матч Кубка Америки с Аргентиной из-за дисквалификации. Лидером гонки бомбардиров и ассистентов на турнире является форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
"Реал" по-прежнему следит за ситуацией с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом. Также королевский клуб интересуется форвардом "Эвертона" Ришарлисоном.
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн задумался о смене клуба.
Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли перешел в клуб из чемпионата Турции.
ЦСКА может предложить "Интеру" защитника Георгия Щенникова.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18