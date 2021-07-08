Главные новости дня: 7 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 июля.

В полуфинале Евро-2020 Англия обыграла Данию и вышла в финал. Победа оказалась скандальной из-за ошибки арбитра. В финале Англия сыграет с Италией.

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высмеяла стратегию развития "Локомотива".

Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж и прибыл в офис "Пари Сен-Жермен".

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит финальный матч Кубка Америки с Аргентиной из-за дисквалификации. Лидером гонки бомбардиров и ассистентов на турнире является форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

"Реал" по-прежнему следит за ситуацией с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом. Также королевский клуб интересуется форвардом "Эвертона" Ришарлисоном.

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн задумался о смене клуба.

Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли перешел в клуб из чемпионата Турции.

ЦСКА может предложить "Интеру" защитника Георгия Щенникова.

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