Главные новости дня: 7 июня

Теги эден азарреал мадридджанлуиджи буффончелсисергей семак

Главные новости дня: 7 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 июня.

В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью.

Испания разгромила Фарерские острова, Швеция обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F.

В группе А Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово.

Стали известны даты старта и окончания следующего розыгрыша РПЛ.

"Флуминенсе" готов предложить контракт Буффону.

"Реал" объявил о переходе Азара, после чего сделал его видеопрезентацию.

Неймар дал показания по делу об изнасиловании.

"Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко.

Черчесов рассказал о сроках восстановления травмированного Газинского.

Мбаппе решил перейти в "Реал".

Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО.

"Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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