Главные новости дня: 7 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 июня.

В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью.

Испания разгромила Фарерские острова, Швеция обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F.

В группе А Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово.

Стали известны даты старта и окончания следующего розыгрыша РПЛ.

"Флуминенсе" готов предложить контракт Буффону.

"Реал" объявил о переходе Азара, после чего сделал его видеопрезентацию.

Неймар дал показания по делу об изнасиловании.

"Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко.

Черчесов рассказал о сроках восстановления травмированного Газинского.

Мбаппе решил перейти в "Реал".

Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО.

"Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина.

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