Главные новости дня: 7 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 июня.

Бразильский нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА. Ради армейцев бразилец пошел на снижение зарплаты.

Бывший игрок "Спартака" Евгений Макеев рассказал о конфликте экс-форварда "красно-белых" Артема Дзюбы с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, по всей видимости, не перейдет в "Барселону".

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сорвавшемся трансфере экс-игрока Андрея Аршавина из "Зенита" в "Барселону" в 2008 году.

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отказал двум топ-клубам ради перехода в "Барселону".

"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на канадского нападающего Кайла Ларина.

"Барселона" проявляет интерес к португальскому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлю Геррейру.

Владелец "Челси" Роман Абрамович купил знаменитую картину за 120 миллионов евро.

Бывший игрок "Рубина" Карлос Эдуардо рассказал, что он думает о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

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