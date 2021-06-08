Главные новости дня: 7 июня

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 июня.

Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ".

Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирус.

Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона.

Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020.

"Барселона" улучшила предложение Депаю.

Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека.

Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга.

Роналду примет решение о своем будущем после Евро-2020.

Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.

"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом.

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