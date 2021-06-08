Главные новости дня: 7 июня

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Главные новости дня: 7 июняФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 июня.

Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ".

Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирус.

Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона.

Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020.

"Барселона" улучшила предложение Депаю

Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека. 

Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга.

Роналду примет решение о своем будущем после Евро-2020.

Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.

"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой

"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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