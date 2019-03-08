Главные новости дня: 7 марта
Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 7 марта.
Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Два российских клуба не смогли обыграть своих противников: "Зенит" уступил "Вильярреалу", а "Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостях.
Кроме того, "Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников.
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Эпичное празднование: Пепе отметил третий гол в ворота "Ромы" с табуреткой в руках.
"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари.
УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства.
Игрок ПСЖ побывал в ночном клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.
Определились полуфиналисты Кубка России.
"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта.
По данным СМИ, Моуринью в скором времени возглавит "Реал".
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"Краснодар" минимально уступил "Валенсии" в гостях, но сохранил шансы на четвертьфинал ЛЕ
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СМИ: Моуринью в скором времени возглавит "Реал"
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"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы
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Снова 3 гола в России: "Зенит" уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо
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Главные новости дня: 7 марта
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Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" в матче с "Валенсией"
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Руководство ПСЖ недовольно поведением Рабьо
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Известный болельщик "Зенита" прокомментировал поражение команды в матче с "Вилярреалом"
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"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы
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"Краснодар" минимально уступил "Валенсии" в гостях, но сохранил шансы на четвертьфинал ЛЕ
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Стало известно, кого хочет приобрести "Реал" этим летом
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СМИ: Моуринью в скором времени возглавит "Реал"
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ПСЖ определился с будущим Тухеля
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Больше ошибались, чем создавали моментов: Семак прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы
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Безголевая серия Дзюбы дошла до максимальной цифры
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Таксист в Париже ударил ножом болельщика "Манчестер Юнайтед"
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"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы
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Снова 3 гола в России: "Зенит" уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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"Манчестер Сити" отреагировал на новость о том, что УЕФА начал расследование в отношении клуба
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14