Главные новости дня: 7 марта

Теги зенит санкт-петербургкраснодарнаполичелсиарсенал лондон

Главные новости дня: 7 марта

Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 7 марта.

Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Два российских клуба не смогли обыграть своих противников: "Зенит" уступил "Вильярреалу", а  "Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостях.

Кроме того, "Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников.

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Эпичное празднование: Пепе отметил третий гол в ворота "Ромы" с табуреткой в руках.

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари.

УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства.

Игрок ПСЖ побывал в ночном клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

Определились полуфиналисты Кубка России.

"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта.

По данным СМИ, Моуринью в скором времени возглавит "Реал".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов