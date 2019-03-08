Главные новости дня: 7 марта

Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 7 марта.

Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Два российских клуба не смогли обыграть своих противников: "Зенит" уступил "Вильярреалу", а "Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостях.

Кроме того, "Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников.

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Эпичное празднование: Пепе отметил третий гол в ворота "Ромы" с табуреткой в руках.

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари.

УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства.

Игрок ПСЖ побывал в ночном клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

Определились полуфиналисты Кубка России.

"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта.

По данным СМИ, Моуринью в скором времени возглавит "Реал".

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