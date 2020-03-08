Главные новости дня: 7 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 марта.

Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом".

"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в матче АПЛ.

Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Сосьедадом".

"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью.

Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий".

Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае.

Апелляция "Спартака" на удаление Понсе в матче с ЦСКА отклонена.

Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы.

"Наполи" хочет продлить контракт с Дженнаро Гаттузо.

Матч ПСЖ - "Боруссия" в Лиге Чемпионов могут перенести из-за коронавируса.

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