Главные новости дня: 7 марта

Теги барселоналиверпульдинамо москваборуссия дортмунд

Главные новости дня: 7 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 марта.

Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом".

"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в матче АПЛ.

Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Сосьедадом".

"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью.

Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий".

Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае.

Апелляция "Спартака" на удаление Понсе в матче с ЦСКА отклонена.

Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы.

"Наполи" хочет продлить контракт с Дженнаро Гаттузо.

Матч ПСЖ - "Боруссия" в Лиге Чемпионов могут перенести из-за коронавируса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов