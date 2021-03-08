Главные новости дня: 7 марта

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Главные новости дня: 7 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 марта.

Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру.

Новым владельцем "Милана" может стать молдавский бизнесмен.

Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера.

Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом. "Реал" следит за ситуацией.

Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй.

Гвардиола намекнул на возможное возвращение в Испанию или переезд в Италию.

В 2018 году Алекс Фергюсон мог умереть. Врачи давали только 20% на выживание.

Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 лет.

Травма Санчо серьезнее, чем считалось раньше.

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома.

"Атлетико" и "Реал" поделили очки.

"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас.

"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити".

"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона.

Все результаты 24-го тура Бундеслиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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