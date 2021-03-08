Главные новости дня: 7 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 марта.
Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру.
Новым владельцем "Милана" может стать молдавский бизнесмен.
Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера.
Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом. "Реал" следит за ситуацией.
Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй.
Гвардиола намекнул на возможное возвращение в Испанию или переезд в Италию.
В 2018 году Алекс Фергюсон мог умереть. Врачи давали только 20% на выживание.
Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 лет.
Травма Санчо серьезнее, чем считалось раньше.
"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома.
"Атлетико" и "Реал" поделили очки.
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас.
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити".
"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона.
Все результаты 24-го тура Бундеслиги.
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Главные новости дня: 7 марта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18