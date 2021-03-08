Главные новости дня: 7 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 марта.

Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру.

Новым владельцем "Милана" может стать молдавский бизнесмен.

Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера.

Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом. "Реал" следит за ситуацией.

Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй.

Гвардиола намекнул на возможное возвращение в Испанию или переезд в Италию.

В 2018 году Алекс Фергюсон мог умереть. Врачи давали только 20% на выживание.

Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 лет.

Травма Санчо серьезнее, чем считалось раньше.

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома.

"Атлетико" и "Реал" поделили очки.

"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас.

"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити".

"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона.

Все результаты 24-го тура Бундеслиги.