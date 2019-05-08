Главные новости дня: 7 мая

Сегодня, 7 мая, самым ярким событием в мире футбола стал невероятный камбэк "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

По итогам матча 1/2 финала ЛЧ стало понятно, что впервые с 2013 года в финале турнира не будет испанской команды.

До этого матча "Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге чемпионов.

Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года.

Реакция главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на проход в финал Лиги чемпионов.

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