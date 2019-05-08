Главные новости дня: 7 мая

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Главные новости дня: 7 мая

Сегодня, 7 мая, самым ярким событием в мире футбола стал невероятный камбэк "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

По итогам матча 1/2 финала ЛЧ стало понятно, что впервые с 2013 года в финале турнира не будет испанской команды.

До этого матча "Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге чемпионов.

Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года.

Реакция главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на проход в финал Лиги чемпионов.

Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье".

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

Названы претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.

Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта.

"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС.

Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ.

"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" более 180 миллионов евро за Погба.

Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год.

"Краснодар" нацелился на нападающего ПСВ де Йонга.

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Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года

Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
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