Главные новости дня: 7 мая
Сегодня, 7 мая, самым ярким событием в мире футбола стал невероятный камбэк "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
По итогам матча 1/2 финала ЛЧ стало понятно, что впервые с 2013 года в финале турнира не будет испанской команды.
До этого матча "Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге чемпионов.
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года.
Реакция главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на проход в финал Лиги чемпионов.
Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье".
Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.
Названы претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.
Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта.
"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС.
Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ.
"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро.
"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" более 180 миллионов евро за Погба.
Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год.
"Краснодар" нацелился на нападающего ПСВ де Йонга.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
-
Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов
-
Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье"
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
-
"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"
-
2
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
-
Вальверде: "Как главный тренер я должен взять на себя ответственность за произошедшее"
-
Александер-Арнолд - о четвертом голе после углового: "Этот момент запомнится надолго"
-
Клопп: "Это был невероятный матч. Победа ошеломляющая"
-
1
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
-
2
Дзюба: "Браво, "Ливерпак"! Величайший матч! Клопп - лучший тренер в мире!"
-
Вейналдум: "Мы верили в победу с самого начала"
-
"Ливерпуль" стал третьим клубом в истории ЛЧ, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре
-
Вейналдум - первый, кому удалось забить два гола после выхода на замену в полуфинале ЛЧ
-
16
Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов
-
Моуринью: "Месси - гений"
-
Тиаго Силва из-за травмы может не сыграть на Кубке Америки
-
Полузащитник "Севильи" Сарабия может перейти в "Интер"
-
Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье"
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Лестера" Магуайру
-
Эрик тен Хаг может возглавить ПСЖ
-
1
Бакайоко и Гаттузо достигли примирения на благо команды
-
"Никогда не сдавайся": Салах пришел в специальной футболке на матч с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15