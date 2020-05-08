Главные новости дня: 7 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 мая.

Владелец "Спартака" Федун заболел коронавирусом.

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ.

Бывший агент Дзюбы раскрыл подробности ухода форварда из "Спартака".

Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера".

Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.

Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне.

Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву.

Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду.

Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура.

Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом.

​​​​​​​РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru