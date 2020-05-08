Главные новости дня: 7 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 мая.
Владелец "Спартака" Федун заболел коронавирусом.
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ.
Бывший агент Дзюбы раскрыл подробности ухода форварда из "Спартака".
Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера".
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне.
Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву.
Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду.
Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура.
Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом.
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Главный тренер "Леганеса": "Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня"
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Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера"
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Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС
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Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции
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Де Брюйне высказался о работе с Гвардиолой в "Манчестер Сити"
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Главный тренер "Леганеса": "Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня"
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Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера"
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В "Ницце" опровергли информацию об интересе к Гетце
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Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе
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Жена Тарасова высказалась о важности соблюдения режима самоизоляции
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Дель Пьеро хотел бы, чтобы сезон в Серии А был доигран
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Бывший защитник "Реала" Арбелоа сравнил мадридский клуб с "Барселоной"
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"Сампдория" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
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"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны"
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"Хетафе" бесплатно продлит болельщикам абонементы на следующий сезон
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Широков высказался о режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС
-
Радимов рассказал о перспективах Соболева в "Спартаке"
-
Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне
-
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции
-
Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18