Главные новости дня: 7 мая

Теги леонид федункоронавирусартём дзюбалионель мессикриштиану роналду

Главные новости дня: 7 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 мая.

Владелец "Спартака" Федун заболел коронавирусом.

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ.

Бывший агент Дзюбы раскрыл подробности ухода форварда из "Спартака".

Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера".

Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.

Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне.

Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву.

Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду.

Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура.

Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом.

​​​​​​​РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России.

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Стало известно, когда "Барселона" возобновит тренировки

Стало известно, когда "Барселона" возобновит тренировки

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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