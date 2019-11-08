Главные новости дня: 7 ноября

Теги цска москвакраснодаркриштиану роналдуденис черышевсевилья

Главные новости дня: 7 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 ноября.

 Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор". ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы.

Более подробные результаты 4-го тура группового этапа Лиги Европы смотрите тут.

Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА 

У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места.

Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020.

"Ювентус" в 30-й раз проиграл в суде дело о чемпионстве "Интера" в сезоне-2005/06.

Венгер рассказал, ведет ли он переговоры с "Баварией".

Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам.

Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat 

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020 из-за травмы. Названы сроки восстановления футболиста.

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду.

Бензема вошёл в тройку лучших бомбардиров "Реала" в Лиге Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 11 22
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 22
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 12 22
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 12 20
7 Хетафе Хетафе 12 19
8 Вильярреал Вильярреал 12 18
9 Осасуна Осасуна 12 18
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
11 Леванте Леванте 12 17
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 12 17
13 Валенсия Валенсия 12 17
14 Эйбар Эйбар 12 15
15 Бетис Бетис 12 13
16 Алавес Алавес 12 12
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 12 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов