Главные новости дня: 7 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 ноября.
Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор". ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы.
Более подробные результаты 4-го тура группового этапа Лиги Европы смотрите тут.
Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА
У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места.
Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020.
"Ювентус" в 30-й раз проиграл в суде дело о чемпионстве "Интера" в сезоне-2005/06.
Венгер рассказал, ведет ли он переговоры с "Баварией".
Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам.
Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat
Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020 из-за травмы. Названы сроки восстановления футболиста.
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду.
Бензема вошёл в тройку лучших бомбардиров "Реала" в Лиге Чемпионов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 ноября
-
У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места
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Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА
-
Лига Европы: результаты 7 ноября
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"Брага" обыграла "Бешикташ", "Вулверхэмптон" минимально выиграл у "Слована"
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"Боруссия" обыграла "Рому", "Истанбул Башакшехир" разгромил "Вольфсберг"
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" в 4-м туре Лиги Европы
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"Гент" обыграл "Вольфсбург", "Сент-Этьен" в гостях не смог переиграть "Александрию"
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"Янг Бойз" и "Фейеноорд" обменялись голами, а "Рейнджерс" обыграл "Порту"
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"Эспаньол" разгромил "Лудогорец" в Лиге Европы, забив 6 голов
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ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы
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Джикии вручили награду "За упорство и волю к победе"
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Магомед-Шапи Сулейманов: "С "Трабзонспором" мы играли в бей-беги"
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Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Трабзонспором"
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Раздевалка "Краснодара" после матча с "Трабзонспором" (фото)
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"Базель" на своем стадионе переиграл "Хетафе" и пробился в плей-офф Лиги Европы
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"Селтик" на выезде обыграл "Лацио", ЧФР в меньшинстве удержал победу над "Ренном"
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"Стандард" обыграл "Айнтрахт" в матче Лиги Европы
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"Севилья" разгромила "Дюделанж", АПОЭЛ переиграл "Карабах"
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"Спортинг" обыграл "Русенборг", а ЛАСК разгромил ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5