Главные новости дня: 7 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 ноября.

Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор". ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы.

Более подробные результаты 4-го тура группового этапа Лиги Европы смотрите тут.

Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места.

Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020.

"Ювентус" в 30-й раз проиграл в суде дело о чемпионстве "Интера" в сезоне-2005/06.

Венгер рассказал, ведет ли он переговоры с "Баварией".

Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам.

Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020 из-за травмы. Названы сроки восстановления футболиста.

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду.

Бензема вошёл в тройку лучших бомбардиров "Реала" в Лиге Чемпионов.

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