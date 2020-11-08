Главные новости дня: 7 ноября

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Главные новости дня: 7 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 ноября.

"Спартак" потерял очки в матче с "Уралом".

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном".

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис".

Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис".

"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу.

ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1.

Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе.

У Каземиро и Эдена Азара обнаружили коронавирус.

"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов.

Артем Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис"

Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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