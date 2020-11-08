Главные новости дня: 7 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 ноября.

"Спартак" потерял очки в матче с "Уралом".

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном".

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис".

Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис".

"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу.

ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1.

Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе.

У Каземиро и Эдена Азара обнаружили коронавирус.

"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов.

Артем Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть.

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