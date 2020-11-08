Главные новости дня: 7 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 ноября.
"Спартак" потерял очки в матче с "Уралом".
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном".
"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ.
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис".
Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис".
"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу.
ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1.
Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе.
У Каземиро и Эдена Азара обнаружили коронавирус.
"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов.
Артем Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть
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"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ
-
"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу
-
Месси имеет лучший показатель в XXI веке по забитым голам в Ла Лиге после выхода на замену
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Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис"
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 ноября
-
"Вест Хэм" в компенсированное время вырвал победу над "Фулхэмом"
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ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1
-
Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис"
-
"Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А
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Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть
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Йович хочет покинуть "Реал"
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Шунин, Марио Фернандес и Ерохин рискуют пропустить ноябрьские матчи сборной России
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Погребняк дал совет Кокорину касательно его будущего
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Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб
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Фати получил серьезное повреждение колена
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"Арсенал" сделал предложение хавбеку "РБ Зальцбурга"
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"Севилья" переиграла "Осасуну" в матче Примеры
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"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ
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"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу
-
Куман прокомментировал победу над "Бетисом"
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"Специя" разгромила "Беневенто" в матче Серии А
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Месси имеет лучший показатель в XXI веке по забитым голам в Ла Лиге после выхода на замену
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ЦСКА назвал диагноз Марио Фернандеса
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"Бордо" проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18