Главные новости дня: 7 ноября

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Главные новости дня: 7 ноября

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 ноября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" не смог победить "Урал", "Ростов" разгромил "Рубин", а "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью. Все результаты 14-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Уотфорд", а "Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму". Все результаты 11-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" упустил победу над "Валенсией", "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Все результаты 13-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Байер" в концовке спасся от поражения в матче с "Гертой". Все результаты 11-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью, "Наполи" не смог победить "Верону", а "Рома" проиграла "Венеции". Результаты 12-го тура Серии А доступны здесь.

В чемпионате Франции "Монако" не смог обыграть "Реймс", а "Ренн" разгромил "Лион". Все результаты 13-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Шахтер" победил "Колос", а "Заря" разгромила "Верес". Все результаты 14-го тура УПЛ.

Украинский специалист Андрей Шевченко возглавил "Дженоа".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги

Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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