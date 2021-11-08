Главные новости дня: 7 ноября
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 ноября.
В Российской Премьер-Лиге "Зенит" не смог победить "Урал", "Ростов" разгромил "Рубин", а "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью. Все результаты 14-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Уотфорд", а "Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму". Все результаты 11-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Атлетико" упустил победу над "Валенсией", "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Все результаты 13-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Германии "Байер" в концовке спасся от поражения в матче с "Гертой". Все результаты 11-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью, "Наполи" не смог победить "Верону", а "Рома" проиграла "Венеции". Результаты 12-го тура Серии А доступны здесь.
В чемпионате Франции "Монако" не смог обыграть "Реймс", а "Ренн" разгромил "Лион". Все результаты 13-го тура Лиги 1.
В чемпионате Украины "Шахтер" победил "Колос", а "Заря" разгромила "Верес". Все результаты 14-го тура УПЛ.
Украинский специалист Андрей Шевченко возглавил "Дженоа".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18