Главные новости дня: 7 ноября

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 ноября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" не смог победить "Урал", "Ростов" разгромил "Рубин", а "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью. Все результаты 14-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Уотфорд", а "Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму". Все результаты 11-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" упустил победу над "Валенсией", "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Все результаты 13-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Байер" в концовке спасся от поражения в матче с "Гертой". Все результаты 11-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью, "Наполи" не смог победить "Верону", а "Рома" проиграла "Венеции". Результаты 12-го тура Серии А доступны здесь.

В чемпионате Франции "Монако" не смог обыграть "Реймс", а "Ренн" разгромил "Лион". Все результаты 13-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Шахтер" победил "Колос", а "Заря" разгромила "Верес". Все результаты 14-го тура УПЛ.

Украинский специалист Андрей Шевченко возглавил "Дженоа".

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