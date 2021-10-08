Главные новости дня: 7 октября

Теги россияньюкасл юнайтедфранция

Главные новости дня: 7 октябряФото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 октября.

Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций.

Определились финалисты Лиги наций.

Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года.

В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин.

Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока.

Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного.

Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву.

Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте".

УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

"Леванте" назначил нового тренера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились финалисты Лиги наций

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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