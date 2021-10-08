Главные новости дня: 7 октября
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 октября.
Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций.
Определились финалисты Лиги наций.
Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года.
В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин.
Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока.
Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного.
Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву.
Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте".
УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.
"Леванте" назначил нового тренера.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 7 октября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18