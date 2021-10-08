Главные новости дня: 7 октября

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 октября.

Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций.

Определились финалисты Лиги наций.

Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года.

В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин.

Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока.

Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного.

Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву.

Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте".

УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

"Леванте" назначил нового тренера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru