Главные новости дня: 7 сентября

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Главные новости дня: 7 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 сентября.

Полузащитник Хамес Родригес перешел из мадридского "Реала" в ливерпульский "Эвертон".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

В матче Лиги наций cборная Италии обыграла команду Нидерландов.

Футбольный арбитр Василий Казарцев, оскандалившийся на матче "Спартак" - "Сочи", получил назначение в ФНЛ.

Московский "Локомотив" в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России U19. 

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды. Клуб опубликовал видео с тренировки.

Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича не исключил ухода футболиста из российского клуба.

Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Сочи"

"Барселона" будет играть в розовой форме в новом сезоне.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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