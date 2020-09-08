Главные новости дня: 7 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 сентября.
Полузащитник Хамес Родригес перешел из мадридского "Реала" в ливерпульский "Эвертон".
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.
В матче Лиги наций cборная Италии обыграла команду Нидерландов.
Футбольный арбитр Василий Казарцев, оскандалившийся на матче "Спартак" - "Сочи", получил назначение в ФНЛ.
Московский "Локомотив" в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России U19.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды. Клуб опубликовал видео с тренировки.
Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича не исключил ухода футболиста из российского клуба.
Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Сочи".
"Барселона" будет играть в розовой форме в новом сезоне.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 сентября
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"Барселона" может обменять Умтити на Депая
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Это'О сравнил Месси и Азара
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Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети
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"Эвертон" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"
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Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций
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"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок
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"Шеффилд Юнайтед" усилился защитником "Челси"
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Нголо Канте не покинет "Челси"
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Это'О назвал следующего чемпиона Испании
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Дубль Холанда принес Норвегии крупную победу в Лиге наций
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Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии
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Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"
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Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать
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Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
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Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
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Хамес Родригес перешел в "Эвертон"
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"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
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1
Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
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Килиан Мбаппе заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18