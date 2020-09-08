Главные новости дня: 7 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 сентября.

Полузащитник Хамес Родригес перешел из мадридского "Реала" в ливерпульский "Эвертон".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

В матче Лиги наций cборная Италии обыграла команду Нидерландов.

Футбольный арбитр Василий Казарцев, оскандалившийся на матче "Спартак" - "Сочи", получил назначение в ФНЛ.

Московский "Локомотив" в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России U19.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды. Клуб опубликовал видео с тренировки.

Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича не исключил ухода футболиста из российского клуба.

Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Сочи".

"Барселона" будет играть в розовой форме в новом сезоне.

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