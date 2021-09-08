Главные новости дня: 7 сентября

Фото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 сентября.

Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022.

Португалия без Роналду разгромила Азербайджан.

"Спартак" объявил об уходе Резиуана Мирзова в "Химки".

Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы.

Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с "Краснодаром".

В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией.

"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве.

Андрей Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит".

ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны".

"Атлетико" определился с заменой для Яна Облака.

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