Главные новости дня: 7 сентября

Теги россияпортугалияспартак москварезиуан мирзовантон миранчукмагомед-шапи сулеймановаргентина

Главные новости дня: 7 сентябряФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 сентября.

Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022.

Португалия без Роналду разгромила Азербайджан.

"Спартак" объявил об уходе Резиуана Мирзова в "Химки".

Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы.

Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с "Краснодаром".

В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией.

"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве.

Андрей Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит".

ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны".

"Атлетико" определился с заменой для Яна Облака.

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Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября

Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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