Главные новости дня: 7 сентября
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 сентября.
Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022.
Португалия без Роналду разгромила Азербайджан.
"Спартак" объявил об уходе Резиуана Мирзова в "Химки".
Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы.
Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с "Краснодаром".
В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией.
"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве.
Андрей Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит".
ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны".
"Атлетико" определился с заменой для Яна Облака.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18