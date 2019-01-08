Главные новости дня: 7 января
Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 7 января.
В 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" обыграл "Ливерпуль" и выбил соперника из турнира.
В чемпионате Испании "Атлетик" победил "Сельту" на выезде. Благодаря этому баски выбрались из зоны вылета.
Видеообзор матча "Атлетик" - "Сельта"
У "Реала" появились финансовые потери из-за уменьшающейся посещаемости.
"Зенит" заплатил миллион евро за то, чтобы вернуть из аренды своего игрока Эмилиано Ригони.
"Барселона" отказалась продавать Дениса Суареса, которым интересуются "Арсенал", "Челси" и "Милан".
"Краснодар" объявил о переходе шведского полузащитника Кристофера Ольсена.
Три топ-клуба сделали предложения по трансферу форварда "Ювентуса" Пауло Дибале.
В "Реале" считают, что арбитр Мунуэра Монтера был предвзят во время матча с "Реалом Сосьедад".
"Реал" собирается зимой арендовать Кшиштофа Пентека, а летом приобрести Кристиана Эриксена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10