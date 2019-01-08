Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 7 января.

В 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" обыграл "Ливерпуль" и выбил соперника из турнира.

В чемпионате Испании "Атлетик" победил "Сельту" на выезде. Благодаря этому баски выбрались из зоны вылета.

Видеообзор матча "Атлетик" - "Сельта"

У "Реала" появились финансовые потери из-за уменьшающейся посещаемости.

"Зенит" заплатил миллион евро за то, чтобы вернуть из аренды своего игрока Эмилиано Ригони.

"Барселона" отказалась продавать Дениса Суареса, которым интересуются "Арсенал", "Челси" и "Милан".

"Краснодар" объявил о переходе шведского полузащитника Кристофера Ольсена.

Три топ-клуба сделали предложения по трансферу форварда "Ювентуса" Пауло Дибале.

В "Реале" считают, что арбитр Мунуэра Монтера был предвзят во время матча с "Реалом Сосьедад".

"Реал" собирается зимой арендовать Кшиштофа Пентека, а летом приобрести Кристиана Эриксена.

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