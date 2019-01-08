Главные новости дня: 7 января

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Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 7 января.

В 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" обыграл "Ливерпуль" и выбил соперника из турнира. 

В чемпионате Испании "Атлетик" победил "Сельту" на выезде. Благодаря этому баски выбрались из зоны вылета.

Видеообзор матча "Атлетик" - "Сельта"

У "Реала" появились финансовые потери из-за уменьшающейся посещаемости.

"Зенит" заплатил миллион евро за то, чтобы вернуть из аренды своего игрока Эмилиано Ригони.

"Барселона" отказалась продавать Дениса Суареса, которым интересуются "Арсенал", "Челси" и "Милан".

"Краснодар" объявил о переходе шведского полузащитника Кристофера Ольсена.

Три топ-клуба сделали предложения по трансферу форварда "Ювентуса" Пауло Дибале.

В "Реале" считают, что арбитр Мунуэра Монтера был предвзят во время матча с "Реалом Сосьедад". 

"Реал" собирается зимой арендовать Кшиштофа Пентека, а летом приобрести Кристиана Эриксена.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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