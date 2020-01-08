Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 января.

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед".

Лучшим игроком Африки в 2019 году признан нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Защитник Дмитрий Скопинцев перебрался из "Краснодара" в "Динамо".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с большим отрывом лидирует в рейтинге самых дорогих футболистов мира.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может отправиться за океан и перейти в клуб МЛС.

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев, похоже, оказался замешан в криминальную историю.

"Челси" заплатил огромную сумму за увольнение бывшему главному тренеру Антонио Конте.

Три основных игрока "Барселоны" не помогут команде в Суперкубке Испании.

Нападающий "Милана" Криштоф Пентек принял решение покинуть клуб.

СМИ назвали размер зарплаты Солтмурада Бакаева, который покинет "Спартак" и перейдет в "Рубин".

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