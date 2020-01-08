Главные новости дня: 7 января

Теги манчестер юнайтедманчестер ситисадио манеиван игнатьев

Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 7 января.

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед".

Лучшим игроком Африки в 2019 году признан нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Защитник Дмитрий Скопинцев перебрался из "Краснодара" в "Динамо".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с большим отрывом лидирует в рейтинге самых дорогих футболистов мира.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может отправиться за океан и перейти в клуб МЛС.

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев, похоже, оказался замешан в криминальную историю.

"Челси" заплатил огромную сумму за увольнение бывшему главному тренеру Антонио Конте.

Три основных игрока "Барселоны" не помогут команде в Суперкубке Испании.

Нападающий "Милана" Криштоф Пентек принял решение покинуть клуб.

СМИ назвали размер зарплаты Солтмурада Бакаева, который покинет "Спартак" и перейдет в "Рубин".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21

Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов