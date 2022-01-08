Главные новости дня: 7 января

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Главные новости дня: 7 январяФото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 января.

"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге.

Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе.

Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне".

Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу".

Официально: "Зенит" разорвал контракт с Мамманой.

Зайнутдинова нашли в Казахстане.

"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо.

Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании.

Официально: Триппьер стал игроком "Ньюкасла".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе

Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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