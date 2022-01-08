Главные новости дня: 7 января

Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 января.

"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге.

Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе.

Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне".

Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу".

Официально: "Зенит" разорвал контракт с Мамманой.

Зайнутдинова нашли в Казахстане.

"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо.

Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании.

Официально: Триппьер стал игроком "Ньюкасла".

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