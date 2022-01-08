Главные новости дня: 7 января
Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 января.
"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге.
Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе.
Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне".
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу".
Официально: "Зенит" разорвал контракт с Мамманой.
Зайнутдинова нашли в Казахстане.
"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо.
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании.
Официально: Триппьер стал игроком "Ньюкасла".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 января
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Анчелотти высказался об игровых проблемах "Реала"
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"Марсель" выкупит Пау Лопеса у "Ромы"
-
1
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суиндон" в Кубке Англии
-
1
Лишь один клуб в РПЛ заинтересован в Кокорине
-
1
Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе
-
"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге
-
Фати может сыграть с "Реалом" в Суперкубке Испании
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Тухель высказался о контракте Рюдигера
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Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном". Вратарю 40 лет
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Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт"
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Полузащитник "Ганновера" пообещал "грызть землю", чтобы попасть в сборную России
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Мората все еще может перейти в "Барселону"
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Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"
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Гризманн высказался в поддержку Умтити
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Рэмзи может перейти в "Кристал Пэлас". Его уговаривает Вийера
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Бордалас высказался о продлении контракт Гайя и Солера
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Рангник высказался об игроках, которые хотят уйти из "Манчестер Юнайтед"
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"Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо
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Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18