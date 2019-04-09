Главные новости дня: 8 апреля

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Главные новости дня: 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В заключительном матче 33-го тура АПЛ "Челси" обыграл "Вест Хэм", что позволило "синим" подняться на третью строчку.

В 22-м туре РПЛ "Ахмат" добыл выездную победу над "Оренбургом".

В Серии А "Болонья" разгромила "Кьево" и покинула зону вылета (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

"Анжи" из-за крупных долгов может прекратить свое существование. Отметим, что клуб начал вести переговоры с "Газпромом" о финансировании.

УЕФА назначил арбитров на матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус".

"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета. При этом, клуб хотят покинуть сразу семь игроков.

"Реал" переключил внимание с Давида Де Хеа на вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу.

"Милан" хочет видеть своим следующим тренером Маурисио Почеттино.

Британский таблоид The Mirror выдумал интервью Филиппе Коутиньо.

"Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
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