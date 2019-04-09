Главные новости дня: 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В заключительном матче 33-го тура АПЛ "Челси" обыграл "Вест Хэм", что позволило "синим" подняться на третью строчку.

В 22-м туре РПЛ "Ахмат" добыл выездную победу над "Оренбургом".

В Серии А "Болонья" разгромила "Кьево" и покинула зону вылета (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

"Анжи" из-за крупных долгов может прекратить свое существование. Отметим, что клуб начал вести переговоры с "Газпромом" о финансировании.

УЕФА назначил арбитров на матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус".

"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета. При этом, клуб хотят покинуть сразу семь игроков.

"Реал" переключил внимание с Давида Де Хеа на вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу.

"Милан" хочет видеть своим следующим тренером Маурисио Почеттино.

Британский таблоид The Mirror выдумал интервью Филиппе Коутиньо.

"Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии.

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