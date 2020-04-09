Главные новости дня: 8 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 апреля.
АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона.
В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса.
IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR.
Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й.
Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России.
"Ювентус" не собирается продавать Криштиану Роналду.
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты.
В подписании Лионеля Месси заинтересованы два клуба.
"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина.
Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Килиана Мбаппе ближайшим летом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат
-
ЦСКА сократит зарплаты на 50%
-
Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й
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В подписании Месси заинтересованы два клуба
-
Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию
Лента новостей
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1
Главные новости дня: 8 апреля
-
"Тоттенхэм" возобновил интерес к Ундеру
-
Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"
-
В Италии разрабатывают медицинские рекомендации для возможного возобновления Серии А
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2
Жиру с 2014 года является лидером АПЛ по голам головой
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IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR
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2
Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом
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Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс
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Экс-вратарь сборной Англии может перейти в "Бешикташ"
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Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"
-
"Челси" готовит новый контракт для Рюдигера
-
2
Брейтуэйт сделал прическу в стиле Роналдо на ЧМ-2002
-
Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат
-
"Ювентус" предлагает "Милану" обмен игроками
-
Известный агент высказался о зарплатах футболистов
-
"Бавария" близка к продлению контракта с Алькантарой
-
ЦСКА сократит зарплаты на 50%
-
2
Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й
-
Брестское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси
-
Смолов назвал кумира своего детства
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18