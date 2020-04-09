Главные новости дня: 8 апреля

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Главные новости дня: 8 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 апреля.

АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона.

В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса.

IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR.

Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й.

Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России.

"Ювентус" не собирается продавать Криштиану Роналду.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты.  

В подписании Лионеля Месси заинтересованы два клуба.

"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина.

Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Килиана Мбаппе ближайшим летом.

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Комментарии

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iakushevpavelixk

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR

IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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