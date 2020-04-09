Главные новости дня: 8 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 апреля.

АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона.

В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса.

IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR.

Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й.

Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России.

"Ювентус" не собирается продавать Криштиану Роналду.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты.

В подписании Лионеля Месси заинтересованы два клуба.

"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина.

Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Килиана Мбаппе ближайшим летом.

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